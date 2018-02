Das Rauchverbot in der Gastronomie, das am 1. Mai in Kraft treten sollte, wird noch diese Woche gekippt. Geschehen wird das durch eine Verlängerung der aktuell praktizierten Raucher-Regelung, die noch diese Woche im Parlament beschlossen werden soll. Das haben die Regierungskoordinatoren und Klubobmänner von ÖVP und FPÖ am Montag angekündigt - in Person sind das Minister Gernot Blümel (ÖVP), Norbert Hofer (FPÖ) sowie die Klubobleute August Wöginger (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ, geschäftsführend).

Dies bedeutet auch, dass das Gesetz ohne Begutachtungsfrist im Nationalrat beschlossen werden soll. Bei einer Regierungsvorlage, wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sie noch vor Kurzem angekündigt hatte, hätten Experten, Interessengruppen und Bürger Stellung nehmen können. Diesen Zwischenschritt, der in der Gesetzgebung üblich ist, übergehen ÖVP und FPÖ jetzt.

Koordinatoren: Wollen Ergebnis abwarten

In der gemeinsamen Erklärung betonten die Regierungskoordinatoren und Klubchefs, "dass wir jede Form von direkter Demokratie ernst nehmen". Deshalb werde der Ausgang des "Don't smoke"-Volksbegehrens abgewartet. Nach Vorliegen des Endergebnisses werde das Thema entsprechend von der Regierung bewertet und im Parlament behandelt, versprachen die vier Politiker unisono.

Das Volksbegehren wird aber über den Mai hinaus laufen, man befindet sich jetzt noch in der Vor-Phase, die eigentliche Eintragungsphase dürfte nicht vor dem Sommer stattfinden. Ursprünglich war von der ehemaligen rot-schwarzen Bundesregierung ein absolutes Rauchverbot für Mai 2018 beschlossen worden. Darum sieht die Regierung sich schon jetzt zum Handeln gezwungen. Dass das Rauchen in der Gastronomie weiterhin erlaubt sein soll, steht im gemeinsamen Arbeitsprogramm.

Laut den Initiatoren von "Don't Smoke" hat man bis Montagfrüh schon 380.000 Unterschriften gesammelt. Dass die FPÖ an der Verlängerung der Raucher-Regelung festhält, hatte zuvor schon Klubobmann Johann Gudenus angekündigt.