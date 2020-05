Regierung will in Jung und Alt investieren

So wurde etwa fixiert, dass ab September 2016 alle 15- bis 18-Jährigen eine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung absolvieren müssen. Das heißt, sie müssen in die Schule gehen oder eine Lehre machen. Ein solches Modell gibt es derzeit etwa schon in den Niederlanden.

„Wir haben das Problem, dass uns jährlich rund 8000 Kids abgleiten“, schildert Sozialminister Rudolf Hundstorfer im KURIER-Gespräch. Schlecht qualifizierte Menschen haben naturgemäß schlechtere Jobchancen und laufen eher Gefahr, in die Armut zu schlittern. „Das ist die programmierte Altersarmut“, sagt Hundstorfer. Dagegen will der Minister mit der Ausbildungspflicht ankämpfen. Wer keinen Lehrplatz bekommt und keine Schule besuchen will, soll in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte unterkommen, verspricht Hundstorfer. Absolvieren Jugendliche keine Lehre oder Schule, droht den Eltern eine Verwaltungsstrafe von 440 Euro.