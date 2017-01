"Knapp vor dem Ziel" – dort wähnte Vizekanzler Reinhold Mitterlehner am Sonntag die Verhandlungen für ein überarbeitetes Regierungsprogramm. Diesen Befund gab der ÖVP-Chef ab, ehe er am frühen Nachmittag ins Bundeskanzleramt eilte, wo das rot-schwarze Gefeilsche weiterging.

Der schwarze Frontmann drängte den Koalitionspartner öffentlich, die Gespräche endlich zu finalisieren: "Wir kommen in die Phase, in der wir Ergebnisse feststellen und vorstellen sollten."

Vorsichtig optimistisch hatte sich auch Kanzler Christian Kern in der Nacht zuvor geäußert: Was man sich an Projekten vorgenommen habe, sei "absolut in Reichweite", hatte der SPÖ-Chef mitgeteilt.

Disput um Obergrenze

Hinter den Kulissen lief es freilich nicht ganz so friktionsfrei ab, wie die offiziellen Statements vermuten lassen. Vier von fünf Punkten, die man gemeinsam umsetzen wolle, seien noch offen, hieß es da zunächst aus Verhandlerkreisen am Sonntag. Auch die Frage nach der Finanzierung war vorerst nicht restlos geklärt. Von beachtlichen Zahlendiskrepanzen wurde berichtet. Zunächst sei davon die Rede gewesen, dass die beabsichtigen Pläne Kosten von 600 bis 700 Millionen Euro pro Jahr verursachen würden, später habe es aus dem Finanzministerium geheißen, es seien an die drei Milliarden. "Stimmt nicht", konterte man im Finanzressort.

Ein Minister teilte mit, dass das angepeilte Paket ein Volumen von rund einer Milliarde Euro habe. Es sei für beide Seiten etwas dabei ("500 Millionen für uns, 500 für die anderen").

Die Schwarzen gaben sich weitgehend zufrieden, weil viele ihrer Forderungen realisiert werden könnten, wenn die Koalition weiterbesteht. Dazu gehören etwa die Senkung der Lohnnebenkosten, Investitionsanreize für die Industrie, die Abschaffung der kalten Progression sowie eine höhere Forschungsprämie. Das von Außenminister Sebastian Kurz geforderte Verschleierungsverbot war ebenfalls auf der Agenda, detto ein Verbot für Salafisten, den Koran zu verteilen. Aus der von SPÖ-Seite verlangten Beschäftigungsgarantie für über 50-Jährige könnte ein Pilotprojekt werden. Demnach sollen ältere Langzeitarbeitslose vermehrt in Gemeinden beschäftigt werden. Dieses Vorhaben soll allein rund 200 Millionen Euro kosten.

Detaillierter Plan

Bundeskanzler Kern möchte, dass alle Projekte möglichst detailliert fixiert werden. "Er will, dass konkreten Maßnahmen mit einem konkreten Zeitplan versehen werden und auch die Finanzierung dargestellt wird", schildern Rote.

Das soll sicherstellen, dass es im Zuge der Umsetzung zu keinen Zwistigkeiten kommt. Das ist auch der Grund, warum Kern das Dauerkonflikt-Thema Obergrenze endlich außer Streit stellen will. Das Kapitel Sicherheit wurde, wie berichtet, ja grundsätzlich am Samstag abgeschlossen. Nur in der Frage, wie viele Flüchtlinge heuer ins Land kommen dürfen, war man sich nicht einig.

Konflikt um Obergrenze

Die ÖVP wollte diesen Punkt daher vorerst aussparen, die SPÖ bestand aber darauf eine Kompromissformel zu finden – und diese niederzuschreiben. Das Kalkül dahinter: Man will vermeiden, dass in wenigen Tagen oder Wochen erneut über die Obergrenze gestritten wird. Den Kompromiss lehnten aber die Schwarzen ab, sie pochten weiter auf eine Halbierung der Obergrenze (auf 17.500 Flüchtlinge in diesem Jahr). Damit war man in diesem Punkt seit Donnerstagnacht keinen Millimeter weitergekommen.

Dennoch wurde da wie dort versichert, dass ein gemeinsames Paket angestrebt werde. Sonntagabend war aus Verhandlerkreisen sogar zu hören, dass man "inhaltlich zu 95 Prozent fertig" sei. Das war allerdings noch immer kein verlässliches Indiz dafür, dass das rot-schwarze Bündnis bestehen bleibt.

Unterschriftskonflikt

Ein Platzen der Koalition war also nach wie vor nicht gänzlich ausgeschlossen. Das lag nicht an den verbliebenen inhaltlichen Differenzen, sondern an der Forderung von Kanzler Christian Kern, dass alle Minister eine etwaige Einigung mit ihrer Unterschrift versehen müssten. Innenminister Wolfgang Sobotka hatte ja am Samstag erklärt, er werde nur jenen Part unterzeichnen, den er verhandelt hat, also das Sicherheitspaket. Dabei wollte er bleiben.

Bundespräsident wird informiert

Montagfrüh haben Kanzler und Vizekanzler einen Termin bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Am Tag der Angelobung hat das neue Staatsoberhaupt ja kundgetan, dass er über die weiteren Gespräche in der Regierung informiert werde.