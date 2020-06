Regierungs-Paket: 600 Millionen für den Wohnbau

Die zähen Verhandlungen zum Thema Wohnen sind offenbar doch von Erfolg gekrönt. Die Regierung wird 600 Millionen Euro in die Hand nehmen, um den Wohnbau anzukurbeln.

„Bei gutem Willen ist die Chance da, dass wir schon kommenden Dienstag das Wohnpaket im Ministerrat verabschieden“, sagt SP-Infrastrukturministerin Doris Bures zum KURIER. Es gehe um eine Größenordnung von 600 Millionen Euro, womit man 15.000 zusätzliche Wohnungen schaffen könne. Bures: „Aber das müssen leistbare Wohnungen sein für junge Menschen. Es müssen geförderte, soziale Mietwohnungen sein.“ Erste Gelder sollen schon 2014 fließen. Bures: „Das sollen keine Wahlkampfversprechen sein.“

In der ÖVP ist man zurückhaltender: Finanzministerin Maria Fekter und Sozialminister Rudolf Hundstorfer würden noch an letzten Details feilen, hieß es auf KURIER-Anfrage. Kanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger wollen aber das Paket kommenden Dienstag präsentieren. Vorgesehen ist, dass die Länder zwischen 2014 und 2016 jährlich 200 Millionen Euro zusätzlich an Wohnbauförderung erhalten. Aufgeteilt wird nach dem bisherigen Aufwand im Wohnbau.

SP-Bau-Gewerkschafter Josef Muchitsch, der mehrmals auf mehr Geld für den Wohnbau gedrängt hatte, sagt zum KURIER: „Das Konjunkturpaket ist auch ein wichtiger Schritt für mehr Beschäftigung. Schließlich lag die Arbeitslosigkeit am Bau im Mai um 15,3 Prozent über dem Vorjahreswert.“