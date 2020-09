Regierung präsentiert Corona-Ampel: "Wettbewerb" unter den Ländern startet

Am Mittwoch hatte die Regierung nur Empfehlungen gegeben: Keine Partys mit mehr als 25 Personen, Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen.

Mit der Corona-Ampel kommen nun verbindliche Regeln - je nach Farbe - dazu. Wöchentlich will die Regierung einen Überblick geben.

Kogler: "Wettbewerb unter den Ländern"

"Es wird ein sportlicher Herbst", sagte Vizekanzler und Sportminister Kogler. Eines der wichtigsten Merkmale der Ampel sei, dass mehrere Indikatoren eine Rolle spielen werden. Der Vorteil sei: "Man kann lokal und regional reagieren."

Mit der Ampel sei nun ein Wettbewerb unter den Ländern ausgerufen: Es gebe unterschiedliche Geschwindigkeiten bei den Testungen und den Kontaktrückverfolgungen. Man sieht mit der Ampel dass jene, die noch nicht so weit fortgeschritten seien, aufholen können.

"Alles, was hier gelingt, erspart uns gesamtwirtschaftlich sehr, sehr viel Geld", sagte Kogler. "Also, gehen wir's an."