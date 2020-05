Regierung plant große Reform für Beamte

Der Zeitplan ist ambitioniert: Bis 22. November wollen Kanzler und Vizekanzler alle Vorschläge für die kommende Regierungsperiode auf dem Tisch haben. Zahlreiche Sparvorschläge schwirren angesichts des 24 Milliarden-Budgetlochs aktuell durch die Luft. Einer davon wird nun immer konkreter: Die Schaffung eines Amtes der Bundesregierung.

Länderchefs wie Hans Niessl ( SPÖ) und Markus Wallner ( ÖVP) haben in den vergangenen Wochen wiederholt auf die Einrichtung einer zentralen Service-Stelle für alle Ministerien gedrängt – nach Vorbild der Ämter der Landesregierung. Im KURIER-Sonntagsinterview erklärte nun auch Kanzler Werner Faymann: „Es soll im Bund eine Stelle für die Beamten geben, damit diese auch flexibel eingesetzt werden können.“ Auf ÖVP-Seite bestätigt man am Sonntag: „Es gibt entsprechende Reformpläne. Details stehen aber noch nicht fest“, so der Sprecher von VP-Chef Michael Spindelegger.