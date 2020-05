Regierung bangt um neue Steuereinnahme ab 2014

Im Kabinett von Bundeskanzler Werner Faymann, der zu den Ersten gehörte, die sich für die Finanztransaktionssteuer einsetzten, gibt man die Probleme zu: „Es gibt Widerstände, aber auch eine Reihe von Ländern, darunter Österreich, die sich für eine rasche Einführung der Steuer einsetzen“, wurde dem KURIER mitgeteilt.

Im Büro von Finanzministerin Maria Fekter will man zu der Aussage eines deutschen Steuerbeamten, wonach die Finanzabgabe nicht vor 2016 eingeführt wird, nichts sagen. „Wir sind positiv gestimmt und vertrauen darauf, dass es die nötige Mehrheit im Rat gibt“, sagte Fekters Sprecher. Am 22. Jänner treffen sich die 27 Finanzminister in Brüssel.