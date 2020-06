Rauchverbot: Wirtschaftsbund gegen Mitterlehner-Plan

In seiner Partei gibt es freilich Widerstand gegen ein gesetzliches "Don’t smoke" – Entschädigungsversprechen hin oder her.

Wirtschaftsbundgeneralsekretär Peter Haubner will die jetzige Regelung belassen, weil sie gut sei, wie er dem KURIER sagt: "Sie bietet alle Möglichkeiten, man hat Wahlfreiheit. Auch die Konsumenten können entscheiden, ob sie in ein Raucher- oder in ein Nichtraucher-Lokal gehen. Eigenverantwortung, nicht Bevormundung ist gefragt." Für Haubner wird "die Diskussion falsch geführt. Man darf das nicht auf dem Rücken der Wirte austragen, die sind doch nicht schuld, sie können nicht Gesundheitspolitik machen. Nichtraucherschutz muss viel früher beginnen, in der Schule. Es ist ordentliche Prävention zu machen – und die Gastronomen sind in Ruhe zu lassen." Liegt es nicht primär an der Wirtschaftskammerwahl Ende Februar, dass er sich gegen ein Rauchverbot in allen Lokalen verwahrt? "Diesen Standpunkt hatte ich schon vor einem Jahr. Da war weit und breit keine Wahl in Sicht." Glaubt Haubner, sich in seiner Partei damit durchzusetzen? "Es wird eine Debatte geben. Ich bin aber optimistisch, dass das Problem erkannt wird."