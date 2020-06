Rauchen soll teurer werden

Rot-schwarzer Paarlauf in neuer Besetzung: SPÖ-Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser und ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner wollen Rauchen in allen Gaststätten gesetzlich untersagen. Beim Ministerrat am kommenden Dienstag wird Oberhauser das Thema auf das Tapet bringen. "Ich möchte mit den Ministern Mitterlehner und Brandstätter so rasch wie möglich einen Fahrplan erstellen, damit über das Rauchverbot so rasch wie möglich im Parlament abgestimmt werden kann", sagt Oberhauser dem KURIER.

Mitterlehner, der sich bisher nur via Twitter zur Causa geäußert hatte, sagte am Donnerstag: "Ich möchte aus präventiven Gründen ein generelles Rauchverbot durchsetzen, weil die jetzige Regelung (sie gilt seit 2009) nicht exakt vollzogen wird." Betriebe, die Räume umgebaut oder adaptiert haben, sollten entschädigt werden. Derzeit werde mit dem Finanzministerium eruiert, wie viel Gastronomen ausgegeben haben, um getrennte Bereiche zu schaffen. Die Schätzung der Wirtschaftskammer – 100 bis 150 Millionen Euro – werde im Finanzressort für zu hoch gehalten, tat Mitterlehner kund. Über mehrere Varianten, wie Lokalbesitzer unterstützt werden können, wird debattiert. Für Mitterlehner ist eine "Einmal-Abschreibung" denkbar; auch Oberhauser hat angeregt, "den Zeitraum für die völlige steuerliche Abschreibung dieser Investitionen verkürzen".

Grün-Mandatar Peter Pilz möchte ebenfalls, dass der Restwert vorzeitig abgesetzt werden kann. Für jene Unternehmen, die keinen Gewinn machen, sollte es Steuergutschriften geben. Wie ist das zu finanzieren? Durch eine höhere Tabaksteuer, sagt Pilz; auf eine solche drängt auch ÖVP-Gesundheitssprecher Erwin Rasinger. Diese Steuer macht derzeit 75 Prozent des Packerlverkaufspreises aus – und bringt jährlich 1,6 Milliarden Euro. Österreich liegt im Länder-Vergleich preislich im Mittelfeld (Grafik).