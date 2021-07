Rätsel um FP-Video mit Ö3-Moderatorin

Grund könnte dafür ein Auftritt der ORF-Moderatorin in dem Wahlkampfvideo der FPÖ sein. Darin scherzte sie mit Norbert Hofer, Aufnahmen, die der FPÖ offenbar gelegen kamen. "Es war überraschend locker. Ich habe gedacht, in den letzten Zügen des Wahlkampfes wird es doch viel angespannter sein und ich hab auch alles fragen dürfen", sagt die Moderatorin im Video, dass später komplett offline genommen worden ist. Offenbar hat der Auftritt der Moderatorin dem Arbeitgeber nicht gepasst. ORF-Mitarbeiter müssen nämlich gegenüber parteipolitischen Interessen Unabhängigkeit bewahren. So heißt es zumindest in dem vorgegeben Verhaltenskodex.