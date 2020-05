Flüchtlinge sollen von Zelten in Kasernen übersiedeln

In jenen Ländern, die säumig sind, heißt es, man bemühe sich, genügend Plätze aufzustellen; es sei aber ungewiss, ob das gelinge. Im Büro von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser gibt man zu, dass es "schwierig wird". Detto lautet die Auskunft im Büro von Landesrätin Gertraud Jahn in Oberösterreich, Landeshauptmann Josef Pühringer setzt auf Restriktionen – er will eine verstärkte Grenzüberwachung.In Regierungskreisen heißt es, "wir werden nicht drum herumkommen, Kasernen zu nutzen, wenn wir wollen, dass es keine Zelte mehr gibt". Ab kommender Woche dürfte damit begonnen werden, Asylwerber in Bundesheer-Unterkünften einzuquartieren. Je 100 könnten nach Bleiburg ( Kärnten) und Vomp ( Tirol) kommen. Auch in Horn gäbe es Kasernen-Plätze. Da es dort aber bereits ein Flüchtlingsheim gibt und Niederösterreich wegen Traiskirchen mehr Asylwerber als gefordert beherbergt, ist es unwahrscheinlich, dass weitere Asylwerber in die Stadt kommen. Was die Kaserne Tamsweg ( Salzburg) betrifft, legt sich Landeschef Wilfried Haslauer quer. Und Wohncontainer auf Heeresflächen aufzustellen (Vorschlag von Verteidigungsminister Klug), lehnen Bürgermeister ab. Daher sucht das Innenministerium nach Alternativen zu Kasernen und Containern.