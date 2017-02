Pühringer bestätigt bevorstehenden Rückzug

Der oberösterreichische LH Josef Pühringer (ÖVP) hat der APA Donnerstagvormittag bestätigt, dass er dem Landesparteivorstand am Nachmittag einen Zeitplan für seinen Rückzug als Landeshauptmann und als Landesparteiobmann präsentieren wird. Ein Datum wollte er vorher nicht nennen.

Es dürfte in der Sitzung um 14 Uhr auch um Personalia gehen - also darum, wer in die Landesregierung nachrückt und wer Landeshauptmannstellvertreter wird. Fix ist, dass Pühringers bisheriger Stellvertreter Thomas Stelzer ihn beerben wird und, dass eine Frau in das von ÖVP-Seite bisher rein männlich besetzte Gremium nachrücken wird.

Josef Pühringer im Porträt

Fast 22 Jahre lang stand Josef Pühringer an der Spitze seines Landes. Jetzt soll er den Hut nehmen. Geboren wurde Josef Pühringer am 30. Oktober 1949 in Traun als Sohn eines Schneidermeisters. Nach der Matura 1970 begann er an der Johannes Kepler Universität in Linz sein Jusstudium, das er 1976 abschloss.

Neben dem Stuidum war er als Religionslehrer tätig. Seine politische Karriere begann Pühringer 1973 als Stadtrat in Traun. Seine Karriere im Landtag startete 1979, zehn Jahre später wurde er Umweltlandesrat unter Landeshauptmann Ratzenböck. Seit dem 11. Februar 1995 ist Pühringer Landesparteiobmann der ÖVP und seit 2. März 1995 Landeshauptmann von Oberösterreich.

(Im Bild mit Wilhelm Molterer 1998) Nach der Landtagswahl 2003 schmiedete Pühringer mit seinem Team das bundesweit erste Bündnis von Schwarz-Grün in einer Landesregierung, das 2009 seine Fortsetzung fand.

Er beschreibt sich selbst als zielstrebig, teamfähig, aber auch ungeduldig. Sein großes Gewicht in der Bundes-ÖVP spielt der Landeshauptmann, der ein "Landesmanager" und kein "Landesvater" ist, selten öffentlich aus.

2015 hat er seine Partei erneut in die Landtagswahl geführt und auch gewonnen - allerdings mit deutlichen Verlusten. Mit den Grünen hätte Pühringer nicht die Mehrheit im Landtag erreicht. Deshalb hieß der neue Juniorpartner FPÖ. Vize-Lanceschef wurde Manfred Haimbuchner. Privates und Berufliches trennt der Politiker, der von seinem katholischen Elternhaus geprägt ist. Sein Familienleben bringt er nur selten an die Öffentlichkeit. Er ist verheiratet und hat drei Kinder (im Bild mit Wendelin Weingartner 1997).

Ein Name einer künftigen Landesrätin war Pühringer nicht zu entlocken. Als mögliche Favoritin wird immer wieder Christine Haberlander genannt, die in seinem Ressort für den Bereich Gesundheit zuständig ist. Es ist damit zu rechnen, dass der designierte LH Stelzer am Nachmittag bereits die ÖVP-Personalia verkünden wird.

Der nächstmögliche reguläre Termin für den Wechsel von Pühringer zu Stelzer wäre der 2. März. Das ist das Datum der nächsten Landtagssitzung - und zugleich Pühringers 22. Amtsjubiläum. Allerdings hatte er den Termin erst kürzlich mit den Worten "ganz sicher nicht" aus dem Spiel genommen.

Thomas Stelzer im Porträt

Nur noch über dem Wann stand bis zuletzt ein Fragezeichen. Das Wer war seit Jahren ein offenes Geheimnis. Schon im März 2014 hatte sich Landeshauptmann Pühringer Thomas Stelzer als seinen Stellvertreter gewünscht - dafür wurde extra die neue Position des ersten Stellvertreters geschaffen. Seit Oktober 2015 war der 49-jährige Stelzer Landeshauptmannstellvertreter und damit Oberösterreichischer Quasi-Kronprinz. Doch seitdem hieß es demütig warten. Warten auf die Landtagswahl 2015, die Josef Pühringer noch einmal als Spitzenkandidat anführte. Warten auf den Abtritt des Langzeithauptmannes. Vorbereitet hat sich Stelzer darauf schon lange. Der studierte Jurist und zweifache Familienvater aus Linz kann auf eine lange Karriere in der ÖVP zurückblicken, war ab 1986 bereits in der Jungen ÖVP Oberösterreich aktiv und ab 1989 Mitglied des Landesparteivorstandes der JVP. 1991 zog er in den Linzer Gemeinderat ein, 1997 in den oberösterreichischen Landtag. 2001 wurde er Landesparteisekretär-Stellvertreter, 2003 Geschäftsführer ÖVP Oberösterreich, 2009 Klubobmann des ÖVP-Landtagsklubs und 2015 schließlich Landeshauptmann-Stellvertreter. Der nächste Schritt mutet in der Rückschau nur logisch an: Landeshauptmann. Auf Bundesebene ist Stelzer noch blass geblieben. Auf der Homepage der oberösterreichischen Landesregierung sind als persönliche Interessen Lesen, Skifahren und Musik angegeben.

Bild: Mit seinem Pendant aus Niederösterreich, der designierten Pröll-Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner Zuletzt hatte er sich jedoch auch in der Kopftuchdebatte zu Wort gemeldet. In einer Aussendung von Anfang Jänner bewertete er die Forderung von Integrationsminister Sebastian Kurz nach einem Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst als "grundsätzlich positiv" und forderte eine "unaufgeregte Diskussion". Die Maßnahme könne positive Auswirkungen auf die Integration haben, so Stelzer. Als Bildungsreferent des Landes Oberösterreich machte er sich zuletzt auch für die Schulautonomie stark.

Bild: Die aktuelle oberösterreichische Landesregierung.

SPÖ will Frauen-Ressort behalten

Die neue Frau aus der ÖVP als Landesrätin wird vermutlich den Anspruch auf das Frauenressort erheben. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ), die als einziges weibliches Landesregierungsmitglied die Frauenagenden von der ÖVP "leihweise" übernommen hat, will sie aber behalten. "Ich glaube, ich habe gut gearbeitet", meinte Gerstorfer am Donnerstag. "Es wäre schade", das Ressort wieder herzugeben. Sie will zumindest darüber verhandeln, kündigte sie an.

Als die schwarz-blaue Koalition unter Pühringer im Herbst 2015 antrat, musste sie viel Kritik einstecken, weil der Landesregierung keine einzige Frau angehörte. Die Frauen-Agenden lagen bei LH-Stv. Thomas Stelzer. Als Birgit Gerstorfer im Juli des Vorjahres den roten Landerat Reinhold Entholzer ablöste, bekam sie von Stelzer das Ressort übertragen - allerdings nur "leihweise", bis man wieder eine Frau in der Regierung habe, hatte es damals bei der Volkspartei geheißen. Dass nun eine Frau nachrückt, gilt als fix, denn das hat Pühringer den ÖVP-Frauen fest versprochen.