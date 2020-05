Mensdorff-Prozess: "Richtige Adresse für Schmiergeld"

Allerdings könnte der Zeuge ein Motiv haben, Mensdorff eines auszuwischen. Man habe ihn „abserviert“, und „Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer man heute einen Job kriegt, wenn man sagt, man hat für Herrn Mensdorff gearbeitet“.

Verteidiger Harald Schuster erklärt, weshalb Christian P. damals ausgeschieden sei: Weil er in der Dienstzeit Sex-Hotlines angewählt habe. Der Angeklagte selbst will hier keine Schmutzwäsche waschen, meint aber augenzwinkernd, P. habe sich überschätzt: „Er ist schon zehn Jahre weg von mir, er könnte heute schon Bundeskanzler sein.“ Er, Mensdorff, sei stets ohne Schmiergeld ausgekommen, und die Politiker seien mehr am politischen Erfolg als am Geld interessiert.

„Genau dort, wo Sie sitzen, wurde gerade jemand eines Besseren belehrt“, sagt Richter Apostol mit Verweis auf den nicht rechtskräftig wegen Bestechlichkeit verurteilten Ernst Strasser.

Zwei weitere Zeugenauftritte sind für „den Herrn Grafen“, wie ihn viele (gegen den Richter-Einwand: „Wir sind in Österreich“) nennen, heikel. Mensdorffs Erklärung, wohin die Millionen geflossen seien (wenn sie kein Schmiergeld waren), lautet: in Projekte. 4,7 Millionen etwa in das „Emirates Business Center“ in Dubai, das zwei Geschäftsleute aufgezogen haben. Einer ist gestorben, dessen Partner weiß im Zeugenstand nichts von Mensdorff-Investitionen. Man habe das Projekt aus eigener Tasche finanziert. Ein von Mensdorff vorgelegtes Fax des Verstorbenen, mit dem dieser den Geldfluss bestätigt habe soll, ist offenbar plump gefälscht. Und die Mutter des Toten sagt als Zeugin, hätte ihr Sohn über Millionen verfügt, „hätten sich meine persönlichen Verhältnisse in einer 56 Quadratmeter großen Gemeindebauwohnung als erstes geändert.“

Ein anderer Zeuge, der sich erst mit Händen und Füßen gegen seine Ladung wehrte, stützt Mensdorffs Verantwortung und berichtet von Millionen-Investitionen in ein Projekt „Blue Planet“. Die Schmiergeld-Vorwürfe gegen „den Grafen“ seien „abenteuerlich“.

Am Donnerstag fällt das Urteil.