Das Kanzleramt gilt als ältestes Regierungsgebäude in Europa. Schon Staatskanzler Clemens Wenzel Fürst von Metternich, Außenminister von 1809 bis 1848, nützte im Haus am Ballhausplatz das „Große Speisezimmer“, das heute das Ministerratszimmer ist, für seine Regierungsgeschäfte. Aber erst in den 1970er-Jahren, genau am Dienstag, den 14. März 1972, begann der damalige Kanzler Bruno Kreisky die Tätigkeiten der Regierung auch öffentlich zu machen.

Wie die Arbeiterzeitung berichtete, überraschte „Medienkanzler“ Kreisky zur großen Freude seiner roten Regierungsmannschaft und der anwesenden Journalisten mit Kaffee und Krapfen und einer Premiere: Als Neueinführung wollten sich „Kanzler und Regierung jeweils nach dem Ministerrat den Journalisten bei einem Pressefoyer zu Fragen und Interviews zur Verfügung stellen“. Das habe sich gleich bewährt, berichtete die Zeitung.

Als erster Bundeskanzler ergriff Kreisky die Möglichkeit, sich auch medial in Szene zu setzen. Kreiskys freundlicher Umgang mit Journalisten war schnell legendär. Möglich, dass Kreisky als Medienkanzler besonders glänzte, weil sein Nachfolger Fred Sinowatz, Kanzler von 1983 bis 1986, das grelle Licht der Scheinwerfer so gar nicht suchte. Er behielt zwar die Tradition des Foyers, verlegte sie aber ins kleine Ministerratszimmer in Form einer Pressekonferenz.

Unterschiedliche Formate

Dessen Nachfolger Franz Vranitzky (1986–1997) kehr-te wieder zum Stehfoyer à la Kreisky zurück, wieder mit einer Neuerung: Er sprach ab 1996 gemeinsam mit Vizekanzler Wolfgang Schüssel zu den Journalisten. Kurzzeit-Kanzler Viktor Klima (1997–2000) änderte den Ablauf und sprach wieder alleine aus dem Kongress-Saal.

Raumschiff statt PultDann übernahm Schüssel die Agenden, zuerst kehrte das Stehpult zurück, das durch einen wuchtigen Tisch, spöttisch „Raumschiff“ genannt, ausgewechselt wurde. Die Vizekanzler waren nicht immer dabei. Auch Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (2007– 2008) stand nicht immer neben seinem Vizekanzler Wilhelm Molterer.

Werner Faymann (2008–2016) kehrte zum Stehpult zurück – und übertrug die Pressefoyers erstmals auch via Internet-Stream.

Tatsächlich hielt sich das Format des Pressefoyers also bis gestern, als Bundeskanzler Christian Kern via Homepage und Facebook-Seite des Kanzleramts in einem YouTube-Video das Ende der fast 45-jährigen Tradition verkündete.