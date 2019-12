Postenschacher-U-Ausschuss: Sobotka vermutlich Vorsitzender

Es ist so weit: Der nächste Untersuchungsausschuss nimmt konkrete Formen an.

Heute, Donnerstag, berät die Präsidiale des Nationalrats die Tagesordnung für die Plenarsitzung in der kommenden Woche. Und in dieser Sitzung am Mittwoch, den 11. Dezember werden SPÖ und Neos den U-Ausschuss beantragen. Rot und Pink haben gemeinsam mehr als ein Viertel der Abgeordneten, daher können sie den U-Ausschuss als Minderheitsrecht einsetzen.