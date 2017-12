Politischer Machtwechsel: So viel war noch nie neu

Der vermeintliche Durchbruch kam in einer Sonntagnacht kurz vor Sonnenaufgang: Am 30. Jänner diesen Jahres gaben sich SPÖ und ÖVP nach einer langen Verhandlungsnacht ein neues Regierungsprogramm, um sich – jetzt aber wirklich – ein letztes Mal zusammenzuraufen. Auf 35 Seiten vereinbarten die zerstrittenen Koalitionäre große Vorhaben – von der roten "Aktion 20.000" für ältere Langzeitarbeitslose über das Abschaffen der kalten Progression bis zum milliardenschweren "Beschäftigungsbonus". Unterzeichnet wurde der Deal von 14 Ministern und zwei Staatssekretären.

Ein knappes Jahr später sind diese alle Geschichte, nur ein einziger bleibt: Sebastian Kurz, seit Sommer ÖVP-Chef und seit wenigen Tagen Bundeskanzler. Die anderen wechselten – gezwungenermaßen – ins Parlament, in die Privatwirtschaft, auf heimische Weingüter, an die Spitze von Interessenvertretungen, in die Landespolitik oder an die Uni. Mit Ausnahme von Kurz haben die neuen Minister und Staatssekretäre keine Regierungserfahrung.

Damit nicht genug, wird die Komplett-Rochade auf Bundesebene ergänzt durch einen nie da gewesenen Generationenwechsel in Ländern und Kammern – kurzum: In Österreich fand im Jahr 2017 ein großer Macht- und Schichtwechsel statt.

Knalleffekt

Wie kam es dazu? Die Ursachen des Endes der Großen Koalition mögen bis heute nicht restlos geklärt sein. Doch ins Rollen kam die Sache ohne jeden Zweifel am 10. Mai. In einer eilig einberufenen Pressekonferenz in der (noch) schwarzen Parteizentrale haute ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner entnervt den Hut drauf.

"Ich bin kein Platzhalter und werde", so das legendäre Abschieds-Zitat, "nicht warten, bis irgendjemand Zeitpunkt, Struktur und Konditionen festlegt, die ihm passen". Der angesprochene "irgendjemand", vulgo Außenminister Kurz, schlug zwei Tage später das Angebot der SPÖ auf eine Fortführung der Koalition aus, übernahm die ÖVP zu seinen harten Konditionen und startete in einen monatelangen Wahlkampf.

Wahlen im Herbst

Mantra-artig sprach die stark auf das Asylthema fokussierte Volkspartei von einer nun angebrochenen "Zeit für Neues", gab sich einen türkisen Anstrich und warf aufgrund der grassierenden Politikerverdrossenheit etliche Quereinsteiger in die Wahlschlacht. Das Ergebnis des Projekts: Bei der Neuwahl am 15. Oktober fuhr die zu Jahresbeginn in Umfragen bei 20 Prozent dahinsiechende ÖVP mit 31,5 Prozent einen Erdrutschsieg ein. Die SPÖ landete gerade noch vor den Freiheitlichen auf Platz zwei. Indes flogen die Grünen aus dem Parlament, die Neos sind künftig das Zünglein an der Waage der Verfassungsmehrheit im Hohen Haus.

Der türkise Erfolg lag an einer bestens geölten und gut vorbereiteten Wahlkampfmaschinerie, andererseits trug auch die SPÖ mit einer ihresgleichen suchenden Pannenserie wesentlich dazu bei. Die Sozialdemokraten stolperten besonders über ihren Skandal-Berater Tal Silberstein, der erst verhaftet und dann mit zwei Schmutz-Facebookseiten gegen Kurz aufgeflogen war. Mitten im Wahlkampffinale opferte man deshalb Wahlkampf-Chef Georg Niedermühlbichler, an seiner statt übernahm Christoph Matznetter eine teils skurrile Silberstein-Aufklärungsmission.

Kürzester Kanzler

Wirklich Tritt fassen konnten die Roten im gesamten Wahlkampf nicht – somit musste Kern nach nur 580 Tagen als kürzestdienender Kanzler der Zweiten Republik auf die parlamentarische Oppositionsbank wechseln. Und das in dem Jahr, in das er mit seinem pompös inszenierten "Plan A" furios gestartet war.

Das Programm, das die neuen Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ im Dezember auf den Tisch legten, hat mit Kerns Plan nun relativ wenig gemein. Im Fokus stehen Verschärfungen in Asyl-, Sicherheits- und Sozialpolitik, Steuererleichterungen für Familien und Unternehmer, eine Abkehr von der "linken Bildungspolitik der vergangenen Jahre" (Zitat: Vizekanzler Strache) sowie ein zumindest avisiertes Mehr an direkter Demokratie. Die Anfang des Jahres vereinbarten roten Prestigeprojekte à la "Aktion 20.000" werden indes zurückgefahren.

Es sind also nicht nur neue Köpfe, es wird auch neue Politik (und alte rückgängig) gemacht. Wenn sich also die Frage stellt, wie und was 2017 nun war, lässt sich eines nicht leugnen: So viel war noch nie neu.