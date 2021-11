Vierte Welle: Van der Bellen und Mückstein fordern rasche Maßnahmen

Das klingt nach Rückendeckung für den Gesundheitsminister aus der Hofburg. Mückstein forderte ja bereits beim Krisengipfel am Sonntag strengere Maßnahmen, wurde aber von der ÖVP blockiert. Auch er hatte Mittwochnachmittag einen Expertengipfel zur Auswirkung der vor zehn Tagen eingeführten 2-G-Regel und zur Lage in den Spitälern.

Ausgangssperren in der Nacht als Kompromiss

Danach twitterte Mückstein: "Ich werde die Einschätzungen der Experten, wie angekündigt, in die internen Besprechungen mit den Kollegen der Bundesregierung sowie den Landeshauptleuten einbringen. Die nächsten Schritte, werden wir - sobald vereinbart - gemeinsam kommunizieren."

Es wird jedenfalls spannend, wer sich bei der bevorstehenden Krisensitzung am Freitag in Tirol, wo alle Landeshauptleute, Kanzler Schallenberg und der Gesundheitsminister anwesenden sind, durchsetzen wird - Mückstein oder die Türkisen.

Ein Lockdown in den Nachtstunden könnte der Kompromiss in der Koalition sein, um die vierte Welle zu brechen. Dafür müssen die persönlichen Kontakte um 30 Prozent reduziert werden, so die Meinung der Experten. Mit einer nächtlichen Ausgangssperre wäre dies zu schaffen.