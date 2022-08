Nach FPÖ-Intrigen: Suizidversuch von Hans-Jörg Jenewein

Der ehemalige FPÖ-Abgeordnete und "Kickl-Vertraute" Hans-Jörg Jenewein hat offenbar einen Suizid-Versuch unternommen. Wie der KURIER aus gut informierten Kreisen erfuhr, befindet sich Jenewein momentan in der Klinik Ottakring (früher: Wilhelminenspital) in Wien im künstlichen Tiefschlaf.

Seine Frau hatte die Rettungskräfte informiert, nachdem sie Sonntagnacht gegen 1.30 Uhr Jenewein bewusstlos auf der Couch in ihrem Zuhause in Niederösterreich gefunden hatte. Zur Zeit kämpfen die Ärzte um sein Leben.

Angeblicher Abschiedsbrief

Ob ein Abschiedsbrief gefunden wurde, ist unklar. Aus seinem engeren Umfeld heißt es, dass die jüngsten politischen Entwicklungen und der Bruch mit FPÖ-Parteichef Herbert Kickl ein Mitgrund für den Selbstmordversuch gewesen sein könnten.

Bereits seit Tagen bestimmen Jenewein, sein politischer Rückzug und die Vorkommnisse in der FPÖ die Schlagzeilen. Jenewein war zuletzt in der Wiener FPÖ und im Klub der Bundespartei verankert. Zugleich soll er, wie der KURIER am Donnerstag erfuhr, aber gegen seine eigene Landespartei eine anonyme Anzeige eingebracht haben.

Spannender Fund auf Handy

Im Zuge einer Hausdurchsuchung im September sollen Ermittler auf Jeneweins Handy den Entwurf für besagte Anzeige gefunden haben. Es geht darin um die sogenannte Spenden-Causa, die sich um den Missbrauch von Fördermitteln durch freiheitliche Vereine dreht. Die anonyme Anzeige richtet sich unter anderem gegen die Wiener Landes-FPÖ, Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp.

Zur Hausdurchsuchung bei Jenewein war es gekommen, weil ihm Kontakte zum umstrittenen Ex-BVT-Mann Egisto Ott nachgesagt werden. Der Vorwurf: Ott soll Jenewein im Austausch gegen Geld Informationen zugespielt haben.

Vergangene Woche überschlugen sich die Ereignisse: Am Donnerstag trat Jenewein plötzlich aus der Partei aus, kurz zuvor wurde er auch vom blauen Parlamentsklub entlassen. Am Freitag wurde schließlich der Verdacht laut, dass Parteichef Herbert Kickl, der mit seiner eigenen Wiener Landespartei seit Langem im Unfrieden ist, der eigentliche Drahtzieher hinter der Anzeige sein könnte. Man glaube nicht, dass Jenewein alleine gehandelt habe, hieß es am Freitag aus gut informierten Kreisen. Vielmehr ortet man eine innerparteiliche Intrige gegen die Wiener Landesspitze. Kickls Umfeld bestreitet die Gerüchte vehement.