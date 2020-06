Imagetour: "Kärnten nicht nur Hypocalypse"

Exterritoriales Kärntner Gebiet in der " Speckbar" in der Wiener City am Freitagnachmittag. Die neue Kärntner Koalition ist zur Imagewerbung angereist. "Wir wissen, dass außerhalb Kärntens sehr emotional über die Hypocalypse diskutiert wird – mit eindeutiger Schuldzuweisung in Richtung Kärnten", sagt Landeshauptmann Peter Kaiser. "Was uns weh tut – dem Land und uns als neuer Regierung –, ist, dass alles, was wir in einem Jahr erreicht haben, von der Hypocalypse zugedeckt wird."

"Das Kärnten-Bashing trifft die Falschen. Es trifft die Bevölkerung. Und es trifft eine Regierung, die sich als Befreier von dem System sieht, das diesen Schaden verursachte", sagt Wolfgang Waldner ( ÖVP).

"Die Bevölkerung leidet unter dem Imageschaden. Dabei muss sie jeden Tag die Schulden abtragen, die das alte System angehäuft hat", sagt Finanzreferentin Gaby Schaunig ( SPÖ). Es stimme nicht, dass die Kärntner nichts zur Wiedergutmachung beitragen. Abseits der Hypo habe das alte System ja auch vier Milliarden Euro Schulden – bei einem Jahresbudget von 2,5 Milliarden – hinterlassen. Schaunig: "Wir fahren einen strikten Sparkurs. Auch das ist ein Beitrag für die gesamte Republik, denn wir helfen mit, die Maastricht-Kriterien einzuhalten."

"Wir haben keinen goldenen Topf", sagt Rolf Holub ( Grüne). "Ziehen Sie von den vier Milliarden Schulden einmal die 500 Millionen aus dem Zukunftsfonds ab – da ist nichts drinnen in dem Topf außer Schulden."

Peter Kaiser bestätigt den KURIER-Bericht vom Donnerstag, wonach der Kärntner Landtag eine Sonderregelung beschließen wird, damit der Untersuchungsausschuss des Nationalrats alle bisher geheimen Hypo-Unterlagen bekommt. Den Kärntner Politikern ist es ein Anliegen, dass die gesamte Historie der "Hypocalypse" untersucht wird. Da werde sich heraus stellen, dass "der Größenwahn" Haiders und seine "willfährigen Werkzeuge" die Hauptursache waren.

Holub: "Ich habe zehn Jahre Hypologie studiert. Glauben Sie mir: Haider hat absichtlich ein System geschaffen, damit keine Kontrollinstanz in seine Handkassa hineinschauen konnte."

Den Zukunftsfonds wird Finanzminister Michael Spindelegger nicht bekommen, sagen die Kärntner. Sie seien gesprächsbereit, bis zu 210 Millionen Haftungsprovisionen an den Bund zu geben. Aber, so Kaiser, bis heute hat mir Spindelegger keinen Termin gegeben.