Endspurt in der Regierungsarbeit

Am Freitag trudelte ein hochrangiger Termin am Ballhausplatz ein. Die deutsche Regierungschefin Angela Merkel lädt ihren österreichischen Amtskollegen Werner Faymann zu einer Konferenz gegen Jugendarbeitslosigkeit nach Berlin. Das Treffen wird am 3. Juli stattfinden.

Merkel hat sich entschlossen, die ursprünglich als Konferenz der Arbeitsminister der 28 EU-Staaten konzipierte Tagung auf die Ebene der Regierungschefs zu heben. Faymann wird in Begleitung von Arbeitsminister Rudolf Hundstorfer nach Berlin reisen.

Faymann und Hundstorfer sind gefragte Referenten, die Jugendarbeitslosigkeit ist in Österreich, gemeinsam mit Deutschland, auch nach der jüngsten von Eurostat publizierten Statistik die niedrigste in der EU. Während hierzulande acht von hundert Jugendlichen keinen Job haben, sind es im EU-Durchschnitt 24 von hundert. In 19 der 28 EU-Staaten gibt es krisengeplagte Regionen, in denen mehr als jeder zweite Jugendliche arbeitslos ist. Die EU hat vorerst sechs Milliarden Euro für Jugendbeschäftigung bereit gestellt, Merkel will diese Summe in zwei statt der geplanten sechs Jahre ausgeben. Faymann will noch mehr tun: „Die sechs Milliarden sollten eigentlich das Budget pro Jahr sein.“