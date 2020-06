Parteien können sich Neuwahlen gar nicht leisten

Die Situation erinnert frappant an die Wehrpflicht-Debatte. In Schritt 1 demolierte die SPÖ damals ihren Haupt-Protagonisten, Verteidigungsminister Norbert Darabos. In Schritt 2 machte sie aus einer bequemen Umfragemehrheit gegen die Wehrpflicht einen rauschenden Sieg der Wehrpflichtbefürworter.

Schritt 1 – Demolieren des Protagonisten – wurde am Freitag auf dem Parteitag getan. Schritt 2 ist in Umsetzung: SPÖ-Granden wie Michael Häupl und Hans Niessl reden eine Steuerreform-Neuwahl herbei, in die sie mit Kanzler Werner Faymann als Spitzenkandidat gehen wollen. Dieser Sieg ist sicher in Stein gemeißelt.

++++

Wo die SPÖ das Geld für einen Wahlkampf hernehmen will, erscheint rätselhaft. Laut Angaben ihrer Funktionäre ist sie mit 7,5 Millionen Euro verschuldet.