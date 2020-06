Politik ganz volksnah am Nationalfeiertag

Reinhold Mitterlehner

"Ich will hier bleiben", brüllt ein fünfjähriges Mädchen. Ihre Eltern wollen weitergehen. Auch Vizekanzlergibt sich amNationalfeiertag volksnah: Er führt einen Roboter zur Mülltrennung vor, eine technische Errungenschaft. Vis-à-vis vomin der Hofburg öffnen sich die Tore erst am Nachmittag, dafür geht es umso lauter zu: Bundespräsident Heinz Fischer lässt die Militärmusik aufspielen – mit "Mamma Mia". Vielleicht nicht so gut in Anbetracht der Geldsorgen der Heeres-Blasmusik. Aufatmen in den Reihen: Als nächste Darbietung kommt: "The Winner Takes It All".

Der Nationalfeiertag in Bildern: