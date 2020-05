Politik als Phrasenschleuder

Worthülsen, leere Redewendungen, Gegenfragen statt Antworten, unmotivierte Monologe: Politiker kommen dieser Tage an Sprachtrainings, Spindoktoren und Coachings nicht vorbei, so scheint es. Nach dem Phänomen der Überfrachtung von Sprache durch Trainings gefragt, gibt es interessante Antworten aus dem Institut für Sprachwissenschaften in Wien. "Das ist ein Phänomen, das vor allem Jörg Haider und die FPÖ mit NLP vorgemacht haben," meint Dr. Helmut Gruber. Besonders das sogenannte Neurolinguistische Programmieren (NLP) sei durch die FPÖ in den 90ern bekannt geworden.

Aber was machte die Wirkung damals aus? " Haider hat sich in den Interviews in den 90ern völlig anders gebärdet." Er konnte sich von den anderen Politikern dadurch hörbar unterscheiden. Je mehr auf spezielle Trainings zurückgreifen, desto mehr nimmt die Wirkung aber ab.

Politiker versuchen auch oft mit Idiomen und Dialekten zu punkten. Das komme zum Teil sehr gut an und suggeriere Bodenständigkeit und Authentizität, sagt Gruber. Haider punktete demnach mit einer Mischung aus "oberösterreichischem Dialekt und pseudo-kärntnerisch". Kreisky redete wienerisch, kam aber auch nicht inhaltsleer herüber.