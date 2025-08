Polnischer Präsident wird vereidigt: Er will die Regierung sprengen

Die aktuelle polnische Regierung hält der neue Präsident für „die schlechteste in der Geschichte“ des demokratischen Polens. Er kündigte an, ein „aktiver Präsident“ sein zu wollen, möchte die Regierung mit verschiedenen Gesetzesvorschlägen „anregen“. Besonders außenpolitisch könnte er da an seine Grenzen stoßen, meinen Experten. Hier fehle ihm die Erfahrung und er stehe mit Donald Tusk plus dessen Vize bzw. Außenminister Radoslaw Sikorsk, der ebenfalls jahrelang in Brüssel arbeitete, zwei erfahrenen Europäern gegenüber.

Tusk hat kürzlich die Regierung umgebaut, um sich für die nächsten zwei Jahre besser aufzustellen. Er zweifelt nicht daran, „dass Herr Nawrocki alles tun wird, um uns zu schikanieren“, wie er in einem Interview sagte. Tatsächlich ist davon auszugehen, dass die PiS weiter versuchen wird, die Mitte-links-Koalition zu demontieren. Oder sie zumindest so weit zu lähmen, dass sie bei der nächsten Wahl keine Mehrheit mehr schafft.