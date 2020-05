Po-Grapschen soll nicht ungesühnt bleiben

Eine Hand auf ihrer linken Pobacke spürte eine 43-jährige Frau, als sie mit ihrem Rad an einer Kreuzung in Graz hielt. Ein Fremder hatte sie begrapscht. Sie watschte ihn nicht nur; sie zeigte ihn auch an – wegen sexueller Belästigung. Das Verfahren wurde kürzlich eingestellt, „weil der Tatbestand nicht erfüllt war“, wie die Staatsanwaltschaft wissen ließ. „Der bloße Griff auf das Gesäß ist keine geschlechtliche Handlung, weil hier kein Geschlechtsorgan intensiv berührt wurde.“

Das müsse sich ändern, befindet die ÖVP-Abgeordnete Christine Marek im KURIER-Gespräch. „Das ist ja nicht der erste derartige Fall. Po-Grapschen ist kein Kavaliersdelikt.“ Marek ist initiativ geworden. Sie hat einen Entschließungsantrag formuliert; dem Koalitionspartner SPÖ hat sie ihn gestern übermittelt. ÖVP-Justizministerin Beatrix Karl wird ersucht, das Sexualstrafrecht entsprechend zu ändern.