Plakatserie geht weiter: "Österreich braucht seinen Kanzler"

Grüne: "Es geht ums Ganze"

Die Grünen warnen vor dem vom Menschen verursachten Klimawandel. Der Klimaschutz habe derzeit keine Stimme im Hohen Haus und die brauche es ganz dringend, sagte Listenzweite Leonore Gewessler und stellte fest: "Es geht ums Ganze, es geht ums Überleben." Denn "wir müssen vom Reden ins Tun kommen, es braucht mehr als nur Scheinmaßnahmen", forderte sie etwa eine flächendeckende Lkw-Maut. "Wir müssen jetzt handeln, um nicht mit 140 in die Sackgasse zu landen", so Gewessler in Anspielung auf die verkehrspolitischen Ideen der FPÖ.

Spitzenkandidat Walter Kogler skizzierte die derzeitige Klimaschutz-Politik in Österreich mit der Metapher eines brennenden Hauses: "Es brennt längst nicht mehr nur das Dach, sondern auch die Geschoße, das ganze Haus. Die FPÖ ist Brandbeschleuniger, SPÖ und ÖVP pritschelt mit der Gießkanne im Erdgeschoß herum. Das ist keine Brandbekämpfung."