PISA: Rückkehr zur Mittelmäßigkeit

PISA 2012 zeigt nach dem Absturz 2009 eine Trendumkehr auf das Leistungsniveau von 2003. Gegenüber 2009 ist ein Aufwärtstrend bemerkbar.

Sind wir wirklich besser geworden?

Jeder interpretiert das Ergebnis anders. Das Ministerium rechnet Nicht-OECD-Länder aus dem Ergebnis heraus, womit wir in Mathematik von Platz 18 auf Platz 11 vorgestoßen sind. Laut OECD liegen wir unter allen Staaten aber nur „zwischen Rang 17 und 22“. Dazu kommt, dass beim Test 2009 teils zum Boykott aufgerufen wurde, und die OECD deshalb selbst den 2009-Ergebnissen nicht traut. Tatsächlich hat sich im langjährigen Vergleich kaum etwas geändert.

Sagt PISA etwas über die Qualität der Schultypen?

Besser als Österreich sind sowohl Länder mit einem differenzierten Schulsystem (etwa Deutschland oder die Schweiz) als auch Länder ohne unterschiedliche Schulformen (vor allem in Asien, aber auch Finnland und Schweden). Der stellvertretende OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher wies Spekulationen zurück, wonach die besseren Ergebnisse in der Schweiz und die schlechtere Performance von Finnland und Schweden ein Beweis für das Scheitern der Gesamtschule seien. Schleicher präferiert nach eigenen Aussagen die Gesamtschule, in Österreich lobte er die „Neue Mittelschule“.

Welche Schlüsse kann man für die Bildungs­debatte in Österreich ziehen?

Niemand kann mit Mittelmäßigkeit zufrieden sein, daher herrscht weiter dringend Reformbedarf. Dazu kommt, dass die Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen sehr groß sind, Burschen sind in Mathematik deutlich besser, Mädchen beim Lesen. Schüler mit Migrationshintergrund als auch inländische Schüler aus bildungsfernen Schichten (Pflichtschulabschluss) schneiden sehr schlecht ab.

Warum sind Finnen und Schweden schlechter geworden?

Testergebnisse bei PISA haben auch immer mit der Kultur und Stimmung im Land zu tun. In Finnland ist die generelle Aufbruchstimmung, die es um die Jahrtausendwende gegeben hat, einer Krisenstimmung gewichen (siehe Bericht unten).

Was machen Schweizer und Deutsche besser?

In der Schweiz ist die Schule viel stärker in die Gemeinde und das gesellschaftliche Leben integriert. Das hat zur Folge, dass man dort viel differenzierter auf die Anforderungen vor Ort eingehen kann. In Deutschland arbeitet man bereits seit den ersten PISA-Ergebnissen im Jahr 2000 an einer Verbesserung des Unterrichts. Damals saß der Schock im „Kulturland“ tief, als klar wurde, dass die Schüler im internationalen Vergleich nur mittelmäßig sind. Außerdem schaffen es die Nachbarn besser, Migranten zu fördern.

Warum sind Buben in Mathematik so viel besser als Mädchen?

Mädchen trauen sich im Fach Mathematik weitaus weniger zu als Buben. Selbst dann, wenn sie bessere Leistungen erbringen als ihre männlichen Mitschüler. Das hat zur Folge, dass sie weniger motiviert sind. Dieses ist aber eine Grundvoraussetzung für gute Leistungen.

Was ist vom nächsten PISA-Test zu erwarten?

Getestet wird im Frühjahr 2015, die Ergebnisse 2016 veröffentlicht. Neue Reformen werden bis dahin kaum greifen können.