Peter Pilz: TV-Premiere für Listengründer

Rechtzeitig zu seinem ersten Auftritt als Listengründer bei den Sommergesprächen von Puls4 (heute, 20.15 Uhr), steht nun auch die neue Webseite. Gab man vergangene Woche auf Verdacht "www.listepilz.at" im Browserfenster ein, erschien anstatt eines 63-jährigen Steirers der britische Popstar Rick Astley, und statt Wahlwerbung ertönte "Never Gonna Give You Up".

Peter Pilz hat die Domain jetzt offensichtlich von jenem Scherzbold, der sie am Tag der Bekanntgabe seiner Kandidatur okkupiert hatte, zurückerobert – und wirbt dort um Kandidaten für seine "Liste Pilz". Die Domain www.peterpilz.at hat er sich auch gleich gesichert.

Interessierte können sich per Mail bewerben, es gibt einen Newsletter und einen Spendenaufruf – "für Transparenz in der österreichischen Politik", heißt es da.

Bisher hat der Ex-Grüne, der seiner Alt-Partei bei der Nationalratswahl im Oktober einige Punkte kosten dürfte, die Öffentlichkeit nur tröpfchenweise über seine Pläne informiert.

Rechts-links/links-rechts

Vor dem heutigen Sommergespräch betonte Pilz, keine klassische Partei führen zu wollen. So etwas wie Klubzwang gebe es bei ihm – sollte der Einzug ins Parlament gelingen – nicht. Jeder Abgeordnete solle bei Abstimmungen frei entscheiden. Zu seiner politischen Ausrichtung scherzt Pilz, der die grüne Partei in den 80er-Jahren mitgegründet hat: "Ich bin offensichtlich ein konsequenter Rechts-Linker und gleichzeitig ein Links-Rechter." Gegensätze gibt es ja tatsächlich. Während sein Themenprofil klassisch links ist, finden sich bei der Sicherheitspolitik rechte Züge. Zuletzt zeigte Pilz mit seinen Kontakten zu Polizei und Geheimdienst öffentlich im Kampf gegen den politischen Islam, illegale türkische Doppelstaatsbürger und Erdoğan-Anhänger in Österreich auf. Wählerpotenzial dürfte der Ex-Grüne also nicht nur bei seiner Alt-Partei haben, er hat vor, auch unter den Blau-Wählern zu wildern. So sagt er selbst: "Diese Menschen habe sich etwas besseres verdient als die FPÖ."

Liste bald komplett

Unter seinen Mitstreitern finden sich zwei alte Grün-Kollegen, Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl, die ihn mit ihren Unterschriften bei der Kandidatur unterstützt haben. Rossmann, 65, war bei der Öko-Partei Budget-Experte; Zinggl, 62, war Kultursprecher. Den Altersdurchschnitt hebt Daniela Holzinger-Vogtenhuber: Die 29-jährige Oberösterreicherin ist von der SPÖ zu Pilz übergelaufen. An prominenter Stelle soll noch der 57-jährige Rechtsanwalt und Medienrechtsexperte Alfred Noll kandidieren.

Die Bereiche Gesundheit, Wissenschaft, Verkehr und Polizei sind noch offen. Ende der Woche will Pilz seine komplette Liste präsentieren, etwas Zeit bleibt also noch, um sich per Mail zu bewerben.