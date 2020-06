Roter Kommissar, schwarzer ORF?

SPÖ und ÖVP scheinen sich nicht nur bei Personal-Deals gut zu verstehen. Sie eint derzeit auch der Grant auf die Grünen. Die SPÖ ist verärgert über die Grünen im Allgemeinen, die ÖVP nur über die Bundes-Grünen im Besonderen.

Verstimmung I: Die Grünen haben vergangene Woche in Salzburg eine Koalition mit der ÖVP und dem Team Stronach abgeschlossen. In Salzburg gibt es keine Konzentrationsregierung, was bedeutet, dass das Team Stronach erstmals aufgrund eines politischen Paktes von anderen Parteien als regierungsfähig geadelt wird.

SPÖ-Klubobmann Josef Cap sieht dadurch den „Selbstanspruch der Grünen als Moralwächter“ unterminiert. Cap: „ Die Grünen haben in der Gründungsphase des Team Stronach das Durchgriffsrecht des Milliardärs kritisiert. Sie können jetzt nicht sagen, sie würden ja nur mit irgendwelchen Salzburger Mandataren koalieren, die mit dem Team Stronach auf Bundesebene nichts zu tun haben. Die Wahrheit ist: Die Grünen haben ein Bündnis mit Frank Stronach geschlossen.“

Damit, so Cap, würden die Grünen auch ihre Monopolstellung als potenzielle dritte Koalitionspartei im Bund untergraben: „ Die Grünen haben den anderen Oppositionsparteien stets auf das heftigste die Qualifikation als Regierungspartei abgesprochen. Jetzt helfen sie selbst mit, dass Stronach auf Bundesebene eine dritte Regierungspartei sein könnte. Viele werden jetzt die Auffassung vertreten: Wenn es in Salzburg geht, könne man im Bund ebenfalls Schwarz-Grün-Stronach machen. Das Salzburger Modell könnte Vorbildcharakter bekommen.“

Die SPÖ registriere mit „großer Sorge“, dass „der Selbst-Anspruch der Grünen, das Monopol auf Standfestigkeit und Prinzipientreue zu haben, massiv erschüttert wurde“. Die Grünen hätten nicht nur das Team Stronach, sondern auch Wilfried Haslauer und die ÖVP, die „im Zentrum der Spekulationsaffäre standen, mit üppigen Ressorts und Geldmitteln ausgestattet“. Cap: „Wo ist da der viel beschworene Neubeginn?“

Die Salzburger Grünen entgegnen, das Salzburger Team Stronach sei „autonom“.

Verstimmung II. Die ÖVP ist im Gegensatz zur SPÖ bemüht, zwischen Grünen in Bund und Land zu differenzieren, immerhin stützen sich mit Haslauer, Günther Platter und Josef Pühringer bereits drei der fünf schwarzen Landeshauptleute auf grüne Regierungspartner. Dass die Grünen diese Woche im Nationalrat versucht haben, das blau-orange Hypo-Desaster der ÖVP bzw. der Bundesregierung umzuhängen, trägt ihnen allerdings scharfe Kritik von ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf ein: „ Die Grünen auf Bundesebene sind und bleiben was sie sind: selbstgerechte Populisten ohne jede Regierungskompetenz.“