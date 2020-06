Passagiere im Visier der Terrorfahnder

Die Bluttat von Paris hat in ganz Europa die Sicherheitskräfte alarmiert, auch in Österreich. Das Innenministerium hat nach Auskunft von Ministerin Johanna Mikl-Leitner bereits zahlreiche Schutzmaßnahmen veranlasst. So werden etwa die Kontrolleinrichtungen von öffentlichen Gebäuden überprüft und notfalls verschärft.

Die Ministerin hat weiters den Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler, angewiesen, mit den Chefredakteuren der großen Medien wie dem KURIER Verbindung wegen eventueller Schutzmaßnahmen aufzunehmen. KURIER-Karikaturist Michael Pammesberger hatte ja auch am Runden Tisch im ORF klar gegen jede Einschränkung der Meinungsfreiheit Stellung bezogen, auch durch "Selbstzensur aus Angst".

Der ORF hatte schon Mittwochabend die Sicherheitsstufe für sämtliche Gebäude erhöht, damit werden Personen, an deren Identität auch nur der kleinste Zweifel besteht, nicht mehr eingelassen. Vor der Redaktion der Tageszeitung Der Standard bezogen Polizisten Stellung. Redakteure waren in anonymen Postings bedroht worden.