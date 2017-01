Parteivorstand Wiener SPÖ: Wo Häupl anpacken möchte

Der erweiterte Parteivorstand der Wiener SPÖ hat am Samstag seine Klausur fortgesetzt. In einem Tagungszentrum in Wien-Landstraße sei am zweiten Tag der Veranstaltung vor allem inhaltlich diskutiert worden.

Die Wiener Roten haben ein Vorhabenspaket geschnürt, das am Samstagabend von Bürgermeister Michael Häupl präsentiert wurde. Einen ganzen Tag lang wurde über Themen geredet, die den Wiener Genossen besonders wichtig erschienen sind. Betroffen waren die Bereiche Wohnen, Integration, Arbeit und Gesundheit. Mehr als 70 Redner haben sich laut Häupl zu Wort gemeldet. Die Diskussion sei eine gute gewesen: "Das war ein sehr befriedigender Tag, den wir hier verbringen konnten."

Inhalte

Man habe sich sehr intensiv zum Thema Arbeitsmarkt unterhalten. Einen Schwerpunkt wollen die Sozialdemokraten auf Wissenschaft und Forschung legen. "In Wien werden mehr als 50 Prozent aller Auslandsinvestitionen in Österreich getätigt - hier brauchen wir Hintergrund und Verkehrsinfrastruktur", sagte Häupl am Samstag.

Zentral sei auch der Bereich Wohnen. "Ja, es gibt eine gewisse Unzufriedenheit, da müssen wir reagieren", gesteht Häupl ein, "aber bei 220.000 Wohnungen sind 144 Beschwerden nicht so rasend viel." Das Beschwerdemanagement bei Gemeindebauten soll verbessert werden.

Ein heißes Thema bleibt weiterhin der Gesundheitsbereich, hier gehe es um die Umsetzung des Spitalsplans 2030. Die Spitäler Hietzing und Wilhelminenspital stehen im Fokus, "da geht es um die Finanzierung". Auf die Frage, wann das Krankenhaus Nord fertig wird, meinte Häupl: "Es wird gebaut, so rasch wie möglich." Jüngster Kritik soll ebenfalls entgegengewirkt werden. Der Bürgermeister stellte etwa vier neue, zusätzliche Großgeräte für die Strahlentherapie in Aussicht

Eine "permanente Aufgabe" bleibe das Thema Intergration. "Wir brauchen Humanität und Ordnung", so der Bürgermeister. "Wir helfen jenen die Hilfe brauchen", doch "Kriminalität ist zu bekämpfen". Angesprochen auf den Terroralarm am Freitag in Wien, meinte Häupl, man dürfe "sich nicht von Angst auffressen lassen".

Bei der bedarfsorienten Mindestsicherung will Häupl nicht trennen zwische Asylberechtigten und österreichischen Staatsbürgern. Aber "jene, die keinen positiven Entscheid haben, müssen außer Landes gebracht werden."

Personalrochaden

Personalentscheidungen wie am Freitag sind für heute zumindest nicht geplant. Das von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Häupl präsentierte Personalpaket in Sachen Stadtregierung sieht folgendermaßen aus: Sandra Frauenberger, bisher für Integration und Bildung zuständig, folgt Sonja Wehsely als Gesundheitsstadträtin - wobei sie die Frauenagenden mitnimmt. Ihr Nachfolger wird der bisherige Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky, dessen Job wiederum der Lehrergewerkschafter Heinrich Himmer übernehmen soll.

Offiziell besiegelt werden die Rochaden am Montag vom größten Gremium der roten Landespartei, dem Wiener Ausschuss. Erst im Anschluss daran sollen die neuen Verantwortlichen sich und ihre Pläne dann öffentlich präsentieren.