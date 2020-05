ÖVP lässt über strittige Fragen am Parteitag abstimmen

Offensichtlich hat Gernot Blümel, Generalsekretär der ÖVP, geahnt, was auf ihn zukommt. "Da werden noch die Fetzen fliegen bei einigen Punkten", sagte Blümel anlässlich der Präsentation des neuen ÖVP-Parteiprogramms, das kommenden Dienstag beim ÖVP-Bundesparteitag in Wien beschlossen werden soll.Spannend wird der Parteitag, weil alle Delegierten erstmals elektronisch über die zahlreichen Abänderungsanträge abstimmen werden. Überraschungen sind damit recht wahrscheinlich.

Strittig sind nach wie vor:

Frauen in die Politik

Zwar soll künftig ein "Reißverschluss" (Mann/Frau/Mann /usw.) bei der Erstellung der Wahllisten gelten. Die Mandate sollen aber abhängig von den Vorzugsstimmen vergeben werden. In Niederösterreich galt dieses System schon bei der Landtagswahl 2014. Frauen hatten aber das Nachsehen und bekamen weit weniger Vorzugsstimmen als Männer. "Vielleicht weil Frauen mehr die Sache statt ihre Person in den Vordergrund stellen", sagt ÖVP-NÖ-Frauenfunktionärin Dorothea Renner. "Daran werden wir arbeiten müssen."

Wahlrecht

Die Junge ÖVP will Mandate künftig nur nach Zahl der Vorzugsstimmen vergeben. Zudem will sie ein minderheitenfreundliches Mehrheitswahlrecht: "Der Sieger bekommt die Hälfte der Mandate minus eins", erklärt JVP-Generalsekretär Stefan Schnöll. So würden kleine Parteien gestärkt. Jeder Wahlsieger könnte so mit jeder anderen Partei eine stabile Koalition bilden.

Kleinere Gremien

"Schlanke Strukturen und mehr Effizienz sind nicht nur unsere Anforderungen an den Staat, sondern auch an uns selbst", lautet die Begründung, warum im neuen Organisationsstatut der Bundesparteivorstand und die Bundesparteileitung fast halbiert werden. Künftig sollen nur mehr Parteichef plus Stellvertreter, Bünde- und Landeschefs vertreten sein. Damit würden VP-Minister, die Chefs von Städte- und Gemeindebund als auch der Chef der FCG – GÖD-Chef Fritz Neugebauer – ihren Sitz verlieren.

Christlich

Stand im alten Parteiprogramm (von 1995) noch "Wir sind die christdemokratische Partei", heißt es im Entwurf für das neue Programm: "Wir verstehen uns als moderne christdemokratisch geprägte Volkspartei." Die Abschwächung missfällt einigen Parteigängern.

Homosexuelle

Auch die progressive Sprache zu den neuen Lebensrealitäten stößt mitunter auf Kritik. Zwar bleibt im Parteiprogramm das "Leitbild Familien mit Kindern (Vater, Mutter, Kind)". Aber die VP wolle Menschen nicht vorschreiben, "wie sie zu leben haben. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften (..) leisten einen Beitrag zu einer stabilen und verantwortungsbewussten Gesellschaft."

Gymnasium

Der Begriff vom "Erfolgsmodell Gymnasium" wurde bereits gelöscht. "Wir bekennen uns zum Gymnasium und allen anderen Schularten ", steht nun im Programm. Unter Lehrern bleibt die Passage umstritten.

EU-Armee

Für Wirbel sorgte auch das "langfristige Ziel einer gemeinsamen europäischen Armee". Das soll noch präzisiert werden.