Parlamentsdirektor ging in Hackler-Pension

Georg Posch wurde im August 2011 60 Jahre alt. Vor drei Monaten hat er um die Pension angesucht. Am 29. Februar trat der Parlamentsdirektor seinen Ruhestand an – er beanspruchte die Hackler-Regelung.

Diese Meldung der Kronenzeitung wurde auf KURIER-Anfrage im Büro von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer bestätigt. Posch sei "auf Basis der geltenden gesetzlichen Bestimmungen" in Pension gegangen.

Wie der KURIER berichtete, ist die Hackler-Regelung vom Sparpaket nicht betroffen. Erst ab 2014 soll sich etwas ändern. So wurde es von der Regierung vor eineinhalb Jahren beschlossen. Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bekräftigte am Sonntag, dass es dabei bleiben wird. Den Fall Posch verteidigte sie. Was für die einen gelte, müsse auch für andere gelten. Außerdem werde diese Praxis – wie erwähnt – 2014 eingestellt.