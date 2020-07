Ohne Geheimnisschutz kein U-Ausschuss neu

Offiziell verkündet wurde gestern der Start für zwei parlamentarische Initiativen: Die "Sterbehilfe-Kommission" soll noch vor dem Sommer die erste Sitzung abhalten und bis 2015 die Situation der Hospiz- und Palliativ-Versorgung aufarbeiten. Anschließend startet die Enquete-Kommission zur "Stärkung der Demokratie in Österreich", und hier kommt es zu einer Neuerung: Interessierte Bürger können sich via Parlamentshomepage für die Teilnahme bewerben. Die acht per Los Ausgewählten bekommen in der Kommission dann ein Rederecht.