Otto Pendl: Faymanns Leibwächter

Handschlagqualität bescheinigen Pendl jene, die ihm bereits gegenübersaßen. So auch sein ÖVP-Pendant im U-Ausschuss, Werner Amon: "Was mit Otto vereinba rt ist, hält." Verbindlich sei dessen Wesen, befindet Amon: " Pendl ist aber auch mit allen Wassern gewaschen." Anders qualifiziert der Grüne Peter Pilz den Roten: "Abgeordnete wie er sind Sargnägel des Parlamentarismus. Sie pfeifen auf ihn und die Verfassung. Sie sind Parteisoldaten, die jeden Befehl blind ausführen."

Pendl weist das zurück: "So was regt mi wirkli’ auf. I leb’ die Demokratie seit Johrzehnt’n. Und I hob in da Patei imma a eigene Meinung. Für die kämpf’ i a. Wann oba was ausdiskutiert is’ und die Mehrheitsmeinung a andere is’, dann akzeptier’ i des." Er sei stets der Sache verpflichtet: "Des wiss’n olle." Das beteuert auch SPÖ-Klubobmann Josef Cap: " Otto Pendl meldet sich zu vielen wichtigen Fragen zu Wort. Was er sagt, hat Gewicht." Eigenständige Positionen habe er mitunter: "Am Ende des Tages gibt es aber Konsens."

Seit 14 Jahren sitzt Pendl bereits im Parlament; es könnten weitere werden. Nicht, weil er darauf dränge, in der Partei wolle man das. "I hob’ jo g’mant, dass Junge vor soit’n. Es hot oba g’haßn: Otto, moch des no amoi." Also werde er bei der nächsten Nationalratswahl erneut SPÖ-Spitzenkandidat im Regionalwahlkreis Niederösterreich Süd-Ost. "Es is’ scho’ schee, wann ma so was hört." Er sei ja nicht eitel: "I bin ka Mann des Rampenlichts."

Auch abseits des Parlaments ist Pendl politisch aktiv – als Bürgermeister von Trumau. Viel unter den Leuten sei er: "I bin immer bestrebt, eana zum höf’n." Selbst am 24. Dezember sei er für seine Bürger da: "Des miass’n ma de Theoretiker im Parlament wia da Püz amoi nochmoch’n."