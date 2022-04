OStA-Chef Fuchs darf wieder arbeiten

Eine Entscheidung, ob nun ein Strafantrag gegen Kurz eingebracht wird oder nicht, steht immer noch aus. Dass hier die Staatsanwälte nicht voreilig agiert haben, ist von Vorteil. Denn neue Chats, die man im beschlagnahmten Handy von Siegfried Wolf gefunden hat, müssen hinterfragt werden. Diese Chats zeigen, dass Ex-Hofer-Chef Günther Helm im Jänner 2019 davon ausging, dass Wolf den Vorsitz „wie von uns geplant“ erhält. Etwas später schreibt Wolf zurück, dass er „noch“ nicht könne, aber bereits alles „abgesprochen“ sei. Also sagte Wolf für den Posten ab, weil er offenbar schon zu viele Aufsichtsratsmandate innehatte.

Auch einen Termin zwischen Kurz und Wolf gab es bezüglich der ÖBAG. Am 14. Jänner 2019 will Thomas Schmid, Generalsekretär im BMF, von Löger wissen, was nun mit der ÖBAG los sei. Dieser antwortet: „Werde morgen mit Sigi telefonieren und habe Vorschlag mit Sebastian wie besprochen abgestimmt …“ Die Aussagen von Kurz, Löger und Wolf erzählen eine andere Story: dass mit Kurz nichts abgestimmt gewesen sei.