Größte Angst vor IS haben Blaue, Mehrheit gelassen

Der Terror des Islamischen Staates (IS) wird langsam aber sicher auch in Österreich zum Sicherheits-Thema. Insgesamt glaubt noch immer eine Mehrheit von 52 Prozent der Bevölkerung, dass hierzulande keine Anschläge zu befürchten wären. Doch der aktuelle Vorfall in Kanada könnte die Ängste verstärken, schließlich sei der Angriff neuerlich gegen ein westliches Land gerichtet gewesen, sagt OGM-Meinungsforscherin Karin Cvrtila.

Und auch schon vor Kanada, also zum Zeitpunkt der jüngsten OGM-Umfrage für den KURIER, befürchtete bereits ein Drittel der Befragten, dass es auch in Österreich zu Anschlägen kommen könnte. Cvrtila: "Das sieht auf den ersten Blick wenig aus. Aber für ein Thema, das an und für sich doch recht weit weg ist, würde ich das Drittel nicht unterschätzen."