Drei Jahre Haft für Ernst Strasser

Of course I am a lobbyist, and a lobbyist has some special smell" – Ex-Innenminister Ernst Strasser konnte diesen Geruch nicht mehr loswerden. Er war zwei als Lobbyisten getarnten englischen Undercover-Journalisten auf den Leim gegangen und verlangte 100.000 Euro im Jahr dafür, im EU-Parlament für eine Abänderung von drei EU-Richtlinien (bezüglich gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten, genetisch verändertem Saatgut und Elektroschrott) zu sorgen.

Heute entschied der Oberste Gerichtshof zum zweiten Mal und endgültig, dass der ehemalige ÖVP-Innenminister Ernst Strasser ins Gefängnis muss. Der Schuldspruch wegen Bestechlichkeit wurde bestätigt, das Strafmaß angepasst. Das Urteil lautet nun auf drei Jahre Haft - der Berufung wurde also stattgegeben, ein halbes Jahr Haft wurde erlassen. Das Fußfesselverbot des vorangegangenen Urteils (es galt für die erste Hälfte der Strafe) wird zudem aufgehoben. Strasser muss also mindestens sechs Monate sitzen, den Rest könnte er mit Fußfessel verbringen, wenn dann darüber vom Leiter der Justizanstalt entschieden wird. Strassers Haftantritt erfolgt dann frühestens in einigen Wochen nach Ausfertigung. Auch kann er noch um Strafaufschub bitten. In welche Vollzugsanstalt Strasser "einrücken" muss, entscheidet die Vollzugsdirektion. Binnen vier Wochen ab Zustellung der Aufforderung zum Strafantritt hat Strasser dann seine Zelle zu beziehen.

Nach seiner Verurteilung verließ Strasser ohne Kommentar eiligen Schrittes den Justizpalast.