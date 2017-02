Offizielle Trauerfeier für Sabine Oberhauser am Sonntag

Fünf Tage nach dem Tod von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser steht jetzt der Termin für die offizielle Trauerfeier fest. Wie der KURIER erfuhr, soll sie am kommenden Sonntag, 5. März, in der Feuerhalle in Wien Simmering um 13 Uhr stattfinden. Die Öffentlichkeit hat dort die Möglichkeit, sich von 9.00 bis 11.00 Uhr persönlich zu verabschieden. Die Beisetzung findet tags darauf im privaten Rahmen am Hietzinger Friedhof statt.

Wer seine Anteilnahme ausdrücken will, kann dies aktuell auch in einem Online-Kondolenzbuch tun. Die Bestattung Wien hat auf Initiative des Gesundheitsministeriums ein solches eingerichtet. Es ist unter www.trauerportal.at aufrufbar. Mehr als 1.100 Menschen haben sich bereits eingetragen. Das Trauerportal bietet außerdem die Möglichkeit, letzte Blumengrüße zur Verabschiedung Oberhausers zu senden. Mit Klick auf den Button "Rose am Grab" kann eine rote Rose gekauft werden. Die Blumen werden nach der Trauerfeier zum Grab gebracht. Es fallen Kosten von drei Euro an, wobei je Rose ein Euro an die Österreichische Krebshilfe gespendet wird.

Oberhauser war seit Februar 2015 wegen Unterleibskrebs in Behandlung. Von Anfang an hatte sie öffentlich über ihre Erkrankung informiert. Sie starb am Donnerstag vergangenger Woche im Alter von 53 Jahren.