ÖVP will Mutter-Kind-Pass bis zum 18. Lebensjahr ausweiten

40 Prozent Frauen in Staatsfirmen-Aufsicht

ÖVP-Frauenchefin Bogner-Strauss will die Öffnungszeiten für Kinderbetreuungseinrichtungen erweitern, und zwar am Nachmittag und in den Ferien. Damit soll es vor allem Müttern erleichtert werden, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Es soll mehr Pädagogen in städtischen Einrichtungen und mehr "Kinderhäuser" in ländlichen Gebieten geben. Darunter versteht Bogner-Strauß Betreuungsstätten, die Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren gemeinsam betreuen. Das sei nötig, da es in vielen Gemeinden aufgrund niederiger Kinderzahlen keine Krippen oder Nachmittagsbetreuung nach der Schule gebe.

Die ÖVP tritt außerdem für ein Pensionssplitting ein. Demnach sollen sich Eltern, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, die Pensionsversicherungsbeiträge teilen. Somit würde der Elternteil, der die Kinder bis zum 10 Lebensjahr betreut, die Hälfte der Pensionszeiten des Partners erhalten.

Letztlich warb Juliane Bogner-Strauß noch für das Gewaltschutzpaket von ÖVP und FPÖ und für eine Steigerung der Frauenquote in Aufsichtsräten öffentlicher Einrichtungen - von derzeit durchschnittlich 35 Prozent auf eine 40-Prozent-Quote in jedem öffentlichen Unternehmen.