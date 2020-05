ÖVP will EU-Debatte über Sozialsystem-Zugang

ÖVP-Klubchef Lopatka kritisiert den Sozialminister ebenfalls: "Hundstorfer ist jemand, der alle Herausforderungen, die wir haben, um nicht das Wort Probleme zu verwenden, also etwa auf dem Arbeitsmarkt, bei den Pensionen und bei unserem Sozialsystem, versucht kleinzureden. Oder wenn Änderung nötig sind, diese möglichst zu vermeiden."

Auch in den anderen EU-Staaten habe man das Problem erkannt. "Es geht darum, dass wir in der EU nachdenken müssen, was man ändern sollte, damit die Sozialsysteme auch in Zukunft Bestand haben können."