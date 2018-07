ÖVP und FPÖ kontern Wallner-Angriffe

Von Türkis-Blau kommt immer mehr Kritik an dem aufmüpfigen Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Am Donnerstag reagierten der FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und sein schwarzes Pendant Karl Nehammer auf Wallners Kritik an den Regierungsplänen für ein Kopftuchverbot in Kindergärten: Er nannte die Debatte im Nachrichtenmagazin NEWS ein beliebtes „Sommerthema des Vizekanzlers“, aber eine „verfassungskonforme Bestimmung“ habe der Bund noch nicht auf den Tisch gelegt.