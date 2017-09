ÖVP präsentiert zweite Plakat-Kampagne

Nach „Es ist Zeit“ und „Zeit für Neues“ will die ÖVP mit neuen Plakaten und Slogans die Wähler auf sich aufmerksam machen. Elisabeth Köstinger, Bundeslistenzweite der Volkspartei, präsentierte am Montag zwei neue Sujets und Slogans. „Österreich zurück an die Spitze: Für uns alle.“ und „Tun, was richtig ist. Für Österreich.“ wird ab Mittwoch mit Kurz‘ Konterfei österreichweit affichiert werden. Die zwei noch fehlenden Teile des türkisen Wahlprogramms werden sich mit "Wirtschaft und Standort" und "Sicherheit und Ordnung" beschäftigen. Der zweite Teil soll, so Köstinger, noch in dieser Woche präsentiert werden. Den ersten Teil des Wahlprogramms stellte Sebastian Kurz erst vergangene Woche der Öffentlichkeit vor. Auf Nachfrage kritisierte Köstinger den „alten und schlechten Stil“ im Wahlkampf seitens der SPÖ.