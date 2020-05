ÖVP: Sanfte Evolution ins digitale Zeitalter

Ich melde mich einen Tag vor dem größten Parteitag der ÖVP aller Zeiten", kündigte Generalsekretär Gernot Blümel am Montag via Facebook nicht gerade bescheiden an. Ein Jahr lange habe die ÖVP- Parteispitze ein neues Programm und ein neues Statut vorbereitet, mit dem Blümel die Volkspartei "vom letzten Jahrtausend ins neue Jahrhundert katapultieren" will.