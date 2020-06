ÖVP gibt nach: 2015 grünes Licht für Steuersenkung

"Es muss eine spürbare Entlastung geben – und die möglichst schnell." Viel mehr wollte Werner Muhm am Montag nicht sagen. Die Stimmung in Sachen Steuerreform sei aufgeheizt genug; zudem wäre es schlechter Stil, Verhandlungen schon vor dem ersten Treffen vorwegzunehmen.

Muhm ist Direktor der Wiener Arbeiterkammer, und er wurde am Montag offiziell von der SPÖ als Mitglied der Steuerreform-Kommission präsentiert. Das Experten-Gremium soll im Auftrag der Regierung Ideen für eine umfassende Steuer-Entlastung erarbeiten. Und nachdem die Volkspartei am Sonntag via KURIER ihre Mitglieder benannte, zog die SPÖ am Montag nach. Neben Muhm werden zwei weitere AK-Experten – Maria Kubitschek und Otto Farny – verhandeln; hinzu kommen der Linzer Finanzrechtler Georg Kofler und Christopher Berka vom Bundeskanzleramt.

Allein die Zusammensetzung der Gruppe lässt erahnen, dass es zu erheblichen ideologischen Konflikten kommen wird. Denn wie der Tiroler AK-Präsident und ÖVPler Erwin Zangerl gestern zornig festhielt, verhandeln auf Seiten der ÖVP "Industrie- und Wirtschaftslobbyisten – und kein einziger Arbeitnehmervertreter".

Wen meint Zangerl konkret? Zum einen ist da Alfred Heiter von der Industriellenvereinigung. Im Unterschied zur Arbeiterkammer, die zur Finanzierung der Steuerreform große Privatvermögen viel stärker besteuern will, sind Vermögenssteuern für die IV ein absolutes Tabu – Österreich, so die These der IV, habe ein Ausgaben-, kein Einnahmenproblem.

Ähnlich sieht die Sache Andreas Zakostelsky. Der Finanzsprecher der ÖVP sitzt neben den Steuerberatern Heinz Harb und Bernhard Gröhs aufseiten der ÖVP in der Expertengruppe. Und für Zakostelsky ist eine Steuerreform durch Umverteilung – also durch neue Steuern – ebenfalls kaum denkbar.