ÖVP beharrt auf Beamten-Versetzungen

Zum Reibebaum zwischen Rot und Schwarz mutiert dabei einmal mehr die Bundesbahn. Lopatka argumentiert, dass die ÖBB nach wie vor "zu viele Leute und ungerechtfertigte Privilegien" hätten. SPÖ-Verkehrsministerin Doris Bures stellt sich verteidigend vor die Bahn und ihre Beschäftigten.

Erst am Dienstag, als der KURIER-Bericht über die Versetzungspläne Spindeleggers öffentlich diskutiert wurde, sagte Bures, dass die ÖBB "keinen Bedarf" an solchen Maßnahmen hätten. Der ÖBB-Personalstand ist auf unter 40.000 gesunken. Versetzungen in Ministerien seien daher "kein Thema, denn wir sehen keine überzähligen Mitarbeiter", sekundierte ÖBB-Betriebsratschef Roman Hebenstreit.

Lopatka sieht das anders und nennt Beispiele für die "ÖBB-Zweiklassengesellschaft": So gebe es immer noch eine ganze Reihe an unkündbaren Mitarbeitern (Altverträge); nur mit Zustimmung der Betroffenen sei eine Versetzung von einem Konzernteil in einen anderen möglich; auch die ungewöhnlich hohe Zahl an rund 100 freigestellten ÖBB-Betriebsräten ärgert den VP-Klubchef maßlos. Insgesamt sei bei den ÖBB "absolut noch Rationalisierungspotenzial vorhanden", sagt Lopatka.