Diskrepanz zwischen Schein und Sein

SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sprach Spindelegger am vergangenen Freitag im Budgetausschuss des Nationalrats auf dessen Briefwechsel mit der EU-Kommission an. Krainer wollte die Regierung vor dem Vorwurf bewahren, sie würde dem Parlament etwas verschweigen. "Wenn ich den Brief auf der Homepage des Finanzministeriums entdecke, war es nur eine Frage der Zeit, bis ihn jemand anderer auch findet", sagt Krainer (der Brief war in der englischen Version der Homepage versteckt).

Abgesehen von der intransparenten Vorgangsweise geht es in der Causa um die Budgetzahlen. Spindelegger kündigte in dem Brief – aber auch bei anderen Gelegenheiten – eine zusätzliche Konsolidierung um bis zu einer Milliarde im Jahr 2014 an. Wie der KURIER gestern aus dem Finanzministerium erfuhr, will Spindelegger im kommenden Juli "strenge Beichtstuhlgespräche" führen, um den Ministern weitere 350 Millionen Euro Einsparungen abzuverlangen.

Außerdem will Spindelegger laut einem Ministeriumssprecher das faktische Pensionsantrittsalter bei den Eisenbahnern stärker anheben. Verklausuliert steht dies auch in dem ominösen Brief (höheres faktisches Pensionsantrittsalter in Firmen mit Staatsbeteiligung).

Auf SPÖ-Wunsch wird ein Gesetz gemacht, wonach sich selbst anzeigende Steuersünder nicht mehr gänzlich von Strafen befreit werden.

Ein Krach zwischen SPÖ und ÖVP bahnt sich bei den Förderungen an. Im Sparpaket 2012 (damals im Amt: Vizekanzler Spindelegger, Finanzministerin Fekter, Wirtschaftsminister Mitterlehner) wurden massive Einsparungen im überbordenden Förderwesen beschlossen. Doch die ÖVP sagt die "Förderpyramide" kurzerhand einfach ab. "Wir werden das sicher nicht sang- und klanglos hinnehmen", heißt es grollend in der SPÖ.