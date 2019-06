Österreicher gegen teure Wahlzuckerl

Befragt nach kostspieligen Wahlzuckerl sagen 71 Prozent, es sei „schlecht“, wenn jetzt im Nationalrat quasi in letzter Minute teure Beschlüsse fallen würden. Am stärksten ist die Ablehnung bei Wählern der Neos (84 Prozent) und ÖVP (78 Prozent) ausgeprägt. Am geringsten, wenn auch trotzdem klar ist die Ablehnung bei den Anhängern der SPÖ (60 Prozent).

Umgekehrt finden 15 Prozent den Beschluss populärer Maßnahmen im freien Spiel der Kräfte „gut“, auch wenn der Steuerzahler später dafür aufkommen muss. Am stärksten ist hier die Zustimmung unter SPÖ-Wählern (24 Prozent), am wenigsten halten davon Neos-Anhänger (fünf Prozent).

OGM-Chef Wolfgang Bachmayer relativiert die Aussagen der Befragten: „Das ist ein gutes Beispiel für Fragen, die im Sinn der gesellschaftlichen Erwünschtheit beantwortet werden. Wenn nämlich tatsächlich Zuckerl auf den Tisch gelegt werden, greifen fast alle begeistert zu.“