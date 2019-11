Ökonomie & Ökologie: Wie das zusammengeht

Wie wirkt sich eine grüne Regierungsbeteiligung auf die Wirtschaft aus? Welche Innovationen sind möglich, welche Romantik sollte man vergessen?

Landwirtschaft Österreichs Bauern sind Bio-Europameister. Das soll so bleiben. Aber alles auf Bio umzustellen, würde die hohen Lebensmittelpreise weiter steigen lassen. Außerdem ist auch unser konventioneller Anbau im internationalen Vergleich auf höherem Niveau als so mancher (angebliche) Biobetrieb in anderen Ländern. An den emotionalen Kampagnen der grünen NGOs sollte man sich nicht orientieren. Bitte nicht den technischen Fortschritt verhindern: Die moderne Landwirtschaft ist nicht mehr mit Ackergäulen, sondern eher mit Drohnen unterwegs. Ansonsten könnte sie die wachsende Weltbevölkerung gar nicht mehr ernähren.