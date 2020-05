ÖIAG neu: "Wird nicht um Posten und Packelei gehen"

Warum gibt es nach wie vor derartige Zustände in Gefängnissen? "Man kann nicht massive Probleme, die über Jahre hinweg entstanden sind, kurzerhand beseitigen. Das kann niemand von mir erwarten", antwortet Brandstetter, der seit Dezember amtiert: "Das wird Jahre dauern." Abgesehen davon sei bereits einiges passiert: "Wir haben etwa medizinisches Personal in Haftanstalten aufgestockt." Wie viele der angekündigten 100 zusätzlichen Planstellen für Wachebeamte sind schon besetzt? "Auch das geht nicht von heute auf morgen. Aber die ersten dieser Beamten sind bereits in der Grundausbildung. Im Laufe des nächsten Jahres sollen dann alle Planstellen besetzt werden. "

Schnell soll es bei der Neuerung des Paragrafen gehen, mit dem Verhetzung strenger geahndet wird. Diese solle noch heuer im Parlament fixiert werden.